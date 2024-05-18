Читатели польского издания Gazeta.pl призвали граждан Украины как можно скорее избавиться от Владимира Зеленского и заключить мир с Россией после поражений в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

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«Интересно, когда уже украинцы сами прикончат своего «вождя» Зеленского за сотни убитых своих земляков?», — задался вопросом пользователь под ником kochany-pershing. «Бетонные «зубы дракона», которые должны были преградить путь танкам, свалены на обочинах. Воровство предназначенных на оборону [Харьковской области] денег можно считать доказанным», — написал lord.z.podkarpacia. «А я сегодня видел украинские резервы [которых не хватает на передовой]. У нас в торговом центре. Но, правда, довольно рассредоточенные», — заявил читатель reddevil11.

Зеленский заявил о "самом большом преимуществе" России в конфликте

Pollako указал, что на Украине воюют, а в Польше украинские мужчины у магазинов пьют пиво и водку, заявляя, что не собираются на фронт.