$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Зеленский заявил о "самом большом преимуществе" России в конфликте

Наложенные западными странами ограничения на использование поставленного Киеву оружия для ударов по территории России дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский заявил о "самом большом преимуществе" России в конфликте
© ТАСС

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей Минобороны США сообщило, что Киев попросил американские власти снять ограничение на использование передаваемого оружия и позволить атаковать военные цели на территории, которую Запад признаёт российской.

Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что американские власти не содействуют ударам Украины по российской территории.

В мире
Джон Кирби
Владимир Зеленский
Москва
Киев
Туапсе
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости