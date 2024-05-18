Зеленский заявил о "самом большом преимуществе" России в конфликте

Наложенные западными странами ограничения на использование поставленного Киеву оружия для ударов по территории России дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей Минобороны США сообщило, что Киев попросил американские власти снять ограничение на использование передаваемого оружия и позволить атаковать военные цели на территории, которую Запад признаёт российской.

Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что американские власти не содействуют ударам Украины по российской территории.