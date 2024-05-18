В США призвали Минюст США снять обвинения с Ассанжа

В США группа правозащитников обратилась к Министерству юстиции страны с просьбой снять обвинения с журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ожидает решения британского суда по делу о его экстрадиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо Комитета защиты журналистов.

Заседание суда назначено на 20 мая. Письмо подписали более десятка правозащитных организаций. В нем говорится, что экстрадиция Ассанжа в США, где против него выдвинуты обвинения, «создаст опасный прецедент» преследования и экстрадиции журналистов в США за публикацию представляющих общественный интерес секретных материалов.

Правозащитники считают, что настало время Минюсту вернуться к курсу на свободу СМИ, сняв обвинения с Ассанжа. Они напомнили, что обвинения против Ассанжа были формально выдвинуты предыдущей республиканской администрацией Дональда Трампа.

В марте высокий суд Лондона дал американским властям три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в США журналист сможет опираться на первую поправку к американской конституции, которая защищает свободу слова, а также что он не будет ущемлен из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни.

В письме правозащитников также сказано, что гарантии того, что Ассанжу будет позволено полагаться на первую поправку конституции не отвечают на озвученные ранее опасения, а также игнорируют тот факт, что сами обвинения напрямую нарушают гарантированные ему первой поправкой права, как и гарантированное международным гуманитарным правом право на свободу выражения.