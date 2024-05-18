Трамп назвал наиболее серьезную проблему для США

Укрепление российско-китайских связей является наиболее серьезной проблемой для США. Такое мнение выразил американский экс-президент Дональд Трамп, чьи слова приводит телеканал Fox News.

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Как считает бывший американский лидер, пока он "сидит в зале суда на Манхэттене" в Нью-Йорке, РФ и КНР укрепляют свои отношения, что "представляет опасность для США".

"Главу Китая Си [Цзиньпина] я хорошо знаю. Президента России [Владимира] Путина я хорошо знаю. И прямо сейчас они вместе работают над планами, они объединяются", - сказал Трамп.

В Белом доме обеспокоились развитием отношений России и Китая

Политик отметил, что есть и другие проблемы, вызывающие у него беспокойство, такие как инфляция и состояние экономики, но встреча лидеров РФ и КНР, "возможно, хуже других тем".

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США обеспокоена укреплением отношений двух стран.

Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае. Он посетил Пекин и Харбин (административный центр северо-восточной провинции Хэйлунцзян).