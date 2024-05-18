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США обеспокоились развитием отношений России и Китая

США обеспокоены развитием отношений России и Китая, Вашингтон продолжает следить за ситуацией. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

В Белом доме обеспокоились развитием отношений России и Китая
© globallookpress.com
«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», — сказал Кирби.

Ранее руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что государственный визит в Китай освещали все СМИ Запада, превратив его в ключевое событие не российско-китайской, но мировой повестки дня. Опубликованное же «Совместное заявления России и Китая», обвиняющее США в потенциальной военной агрессии (например, в развертывании глобальной ПВО и размещении ракет в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе), якобы не имеет ничего общего с реальностью: подобные меры предпринимают сами Россия и Китай, а все обвинения являются не более чем «проекцией».

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