В Белом доме обеспокоились развитием отношений России и Китая

США обеспокоены развитием отношений России и Китая, Вашингтон продолжает следить за ситуацией. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», — сказал Кирби.

Ранее руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что государственный визит в Китай освещали все СМИ Запада, превратив его в ключевое событие не российско-китайской, но мировой повестки дня. Опубликованное же «Совместное заявления России и Китая», обвиняющее США в потенциальной военной агрессии (например, в развертывании глобальной ПВО и размещении ракет в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе), якобы не имеет ничего общего с реальностью: подобные меры предпринимают сами Россия и Китай, а все обвинения являются не более чем «проекцией».