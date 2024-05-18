Кандидат в президенты США ответила на ядерные учения РФ

Учения ядерных сил России, которые Москва объявила в качестве ответной меры на резкие высказывания политиков Франции и Великобритании, являются абсолютно обоснованными. Об этом в интервью ведущим You Tube – канала Dialogue Works заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.

© Минобороны России

"Нет ничего удивительного в том, что Путин фактически назвал это угрозой существования (страны – прим. ред.) и начал проводить ядерные военные учения", - отметила она.

Депутат Свинцов: ядерные учения России «охладят пыл» политиков США

По оценке кандидата в президенты США, украинский конфликт опасен для мира, поскольку может перерасти в ядерную войну. Кроме того, Соединенные Штаты, по мысли политика, не заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку он ведет "к обнищанию американского народа".

До этого военный аналитик Европейского совета (ЕС) по иностранным делам Густав Грессел заявлял, что Украина рискует не выдержать вооруженного противостояния с РФ уже в следующем году.