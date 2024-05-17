Стало известно о реакции ООН на запрет вещания российских СМИ в Евросоюзе

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать запрет на вещание для ряда российских СМИ на территории Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга с журналистами Хак заявил, что решение о запрете находится в компетенции Евросоюза, поэтому ООН нечего об этом сказать.

Еврокомиссия объяснила детали запрета российских СМИ в Европе

«Полагаю, это решение европейского органа, так что мне нечего сказать отсюда. Вы можете обратиться к нашим коллегам, занимающимся защитой прав человека», — заявил он.

Напомним, что 17 мая вступил в силу запрет на вещание в Евросоюзе трех российских СМИ — «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что этот запрет является продолжением политической цензуры в Европе.