Еврокомиссия объяснила детали запрета российских СМИ в Европе

Европейская комиссия опубликовала документ по антироссийским санкциям, в котором пояснила детали запрета на вещание российских СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, журналисты сторонних СМИ могут использовать выдержки из запрещенных российских информационных организаций, если это будет использоваться «в целях борьбы с пропагандой».

Захарова прокомментировала запрет в ЕС вещания российских СМИ

«СМИ вольны освещать и объективно информировать о текущих событиях. В этом отношении Еврокомиссия считает, что выдержки из контента подсанкционных организаций могут использоваться объективным образом для объективного и полного информирования читателей/зрителей», — сообщается в документе.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что такие выдержки не должны использоваться для обхода антироссийских санкций. В случае, если граждане стран Европы заподозрят обратное, их призывают обращаться с соответствующей жалобой в «компетентный национальный орган», либо через особый инструмент Евросоюза для информирования о подобных нарушениях.

17 мая вступил в силу запрет на вещание в Евросоюзе российских СМИ «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот запрет является продолжением политической цензуры в Европе.