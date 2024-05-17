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Еврокомиссия объяснила детали запрета российских СМИ в Европе

Европейская комиссия опубликовала документ по антироссийским санкциям, в котором пояснила детали запрета на вещание российских СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Еврокомиссия объяснила детали запрета российских СМИ в Европе
© РИА Новости

Согласно документу, журналисты сторонних СМИ могут использовать выдержки из запрещенных российских информационных организаций, если это будет использоваться «в целях борьбы с пропагандой».

Захарова прокомментировала запрет в ЕС вещания российских СМИ

«СМИ вольны освещать и объективно информировать о текущих событиях. В этом отношении Еврокомиссия считает, что выдержки из контента подсанкционных организаций могут использоваться объективным образом для объективного и полного информирования читателей/зрителей», — сообщается в документе.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что такие выдержки не должны использоваться для обхода антироссийских санкций. В случае, если граждане стран Европы заподозрят обратное, их призывают обращаться с соответствующей жалобой в «компетентный национальный орган», либо через особый инструмент Евросоюза для информирования о подобных нарушениях.

17 мая вступил в силу запрет на вещание в Евросоюзе российских СМИ «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот запрет является продолжением политической цензуры в Европе.

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