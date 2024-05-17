В Словакии заявили, что ближайшие два-три дня станут ключевыми для Фицо

Ближайшие два-три дня станут ключевыми в выздоровлении премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минобороны страны Роберт Калиняк, передает «РИА Новости».

Он отметил, что состояние здоровья Фицо остается «все еще очень серьезным».

«Ближайшие два-три дня будут ключевыми для его выздоровления», — добавил Калиняк.

Также он поблагодарил всех медицинских работников, которые заботятся в настоящее время о Фицо.

Напомним, что 15 мая на Фицо было совершено покушение, когда он вышел к общественности после заседания правительства Словакии в Гандлове. Стрелявшего в него задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Причиной поступка стал политический мотив. До этого Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. В премьера попало четыре пули, одна из которых пробила ему желудок. На данный момент состояние Фицо стабилизировали, но угроза его жизни остается серьезной.