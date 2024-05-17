Пограничники Frontex останутся на границе между Финляндией и РФ

Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) продолжит поддерживать погранслужбу Финляндии на границе с Россией до конца октября. Об этом рассказал представитель финской погранохраны Марко Саарекс, передает Yle.

По его словам, пока что финские пограничники получили только устное подтверждение, но ожидают и письменное.

«Самое главное — это символичность [такого шага]», — сказал Саарекс.

Он отметил, что это показывает — сотрудники погранслужбы не одиноки в сложившейся ситуации. Frontex оказывает поддержку Финляндии на рубежах с ноября 2023 года. Сейчас от Frontex в стране служат 26 пограничников.

В конце апреля стало известно, что Финляндия обратилась к европейским пограничникам с просьбой о помощи.

До этого в Совете Федерации заявили, что у России нет потребности в Финляндии.