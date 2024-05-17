Карла III и его семью заподозрили в сатанизме из-за нового королевского портрета

Необычный портрет короля Великобритании Карла III в красных тонах вызвал слухи о пристрастии британской королевской семьи к сатанизму. Об этом сообщает Daily Dot.

Новый портрет монарха, написанный британским художником Джонатаном Йео, был представлен в Букингемском дворце 14 мая. Художник закончил картину за три года после четырех встреч с королем. На портрете Карл III держит в руках красный меч и одет в ярко-красную форму Валлийской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году. Рядом с его плечом изображена красная бабочка. Йео отметил, что она символизирует восхождение Карла III на престол: когда художник начал писать картину, британский монарх был еще принцем Уэльским. Фон портрета тоже красный.

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В соцсетях бурно отреагировали на появление необычного портрета. Сторонники теорий заговоров начали сравнивать Карла III c сатаной и заподозрили, что все Виндзоры поклоняются темным силам.

«Красный цвет ассоциируется с Сатаной, бабочка-монарх символизирует контроль над разумом, а черные глаза символизируют демоническую сущность. Когда они скажут вам, кто они, верьте им», — написал один из пользователей.

Пользователь соцсети X (бывший Twitter) с ником @Red Pill USA создал зеркальное отражение портрета и, поставив рядом два изображения, обнаружил на получившемся диптихе изображение кроваво-красного Бафомета — атнтропоморфного рогатого демона, похожего на козла. Именно Бафомету поклоняются сатанисты.

«Такие символы как сатанинские демонические демоны всегда будут их слабостью, особенно когда они спрятаны у вас на виду», — прокомментировал изображение один из пользователей. «Король Карл. Сатанисты, педофилы, сторонники сокращения населения. Именно это характеризует людей, обладающих наибольшей властью в современном мире. Раньше они это скрывали. Но сейчас больше этого не делают. Они выставляют напоказ свою любовь к сатане посредством символизма», — написал другой.

Ранее сообщалось, что член организации Reno Satanic Джейсон Миллер явился на собрание окружного совета округа Вашо, штат Невада, и выступил с молитвой, которая закончилась воззванием к Сатане. После этого одна из членов окружного совета, Клара Андриола, вышла из зала в знак протеста.