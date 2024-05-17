В Венгрии заявили о неспособности Совета Европы быть мирной площадкой без России

Совет Европы не способен стать площадкой для мирного урегулирования после того, как из его состава вышла Россия. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Совету Европы сейчас 75 лет, он мог бы стать прекрасной платформой для создания мира, но после исключения россиян эта возможность здесь была потеряна», — заявил глава МИД.

Сийярто добавил, что вместо «поставок оружия и фантазий о ядерной войне» Европе необходимы «настоящие мирные переговоры».

Ранее министр сообщил, что Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по урегулированию украинского конфликта, так как в ней упоминалась лишь «формула мира», продвигаемая Киевом.