Кандидат в мэры погиб в перестрелке в Мексике

В результате перестрелки на предвыборном митинге в мексиканском Чиапасе погибли шесть человек, в том числе кандидат в мэры Лусеро Лопес Маса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру штата.

Информацию о погибших подтвердили сотрудники государственной профилактической полиции, которые оказались на месте инцидента первыми.

«Три женщины, одна из которых была несовершеннолетней, и три мужчины. Еще два человека получили огнестрельные ранения», — уточнили там.

По предварительным данным, перестрелка произошла в результате столкновения между вооруженными гражданскими лицами, которые участвовали в предвыборном митинге, где присутствовала кандидат на пост главы муниципалитета Ла-Конкордия от Народной партии Чьяпаса Лучеро Лопес Маса.

В мексиканских СМИ утверждают, что среди погибших женщин оказалась и сам Лопес Маса. Ранее ее семья уже становилась объектом преступных нападений — бандиты атаковали ранчо ее отца, они сожгли технику на его территории и застрелили нескольких рабочих.