Порошенко ушел от ответа на вопрос о полномочиях Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко ушел от ответа на вопрос о том, что произойдет после истечения срока полномочий Владимира Зеленского в качестве главы государства 20 мая. ТАСС

«Мы сначала должны выиграть, плечом к плечу с нашими партнерами со всего мира», — заявил Порошенко. Lenta.ru

«А когда мы выиграем, мы проведем несколько выборов, я надеюсь, в том числе в Европейский парламент. И, без сомнений, я буду участвовать в этих выборах», — добавил политик. NSN.FM

Ранее стало известно, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд Украины и поставил вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту главы государства по истечении пятилетнего срока. При этом приближенные президента опасаются, что вердикт КС их не устроит. News.ru