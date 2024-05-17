В Армении прокомментировали вопрос об импичменте Пашиняну

Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Саргис Ханданян заявил, что политическая организация не планирует поднимать вопрос импичмента премьер-министру страны Николу Пашиняну с главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ханданяна, «Гражданский договор» не получал предложений о встрече с Галстаняном. Он также добавил, что власть в Армении может смениться только демократическим путем.

«Граждане Армения сформировали парламент на выборах 2021 года, а парламент сформировал правительство, у правительства есть лидер. Правительство в Армении может быть изменено только демократическим и законным путем, то есть через выборы. Следующие выборы состоятся в 2026 году. Премьер-министром Республики Армения является Никол Пашинян, а партия и фракция "Гражданский договор" ни с кем и ни при каких обстоятельствах не собираются обсуждать этот вопрос», — заявил он.

Ранее свыше 30 тысяч человек в Ереване вышли на акцию протеста за отставку Пашиняна.