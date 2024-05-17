Президент Финляндии заявил, что страна не просила размещать ядерное оружие НАТО у себя

Финляндия не обращалась к руководству Североатлантического альянса с просьбой разместить на ее территории натовское ядерное оружие. Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"У НАТО есть три опоры сдерживания: военнослужащие, ракеты и ядерный зонтик, который во многом обеспечивают США и в некоторой степени - Великобритания. Это важная часть нашей обороны. Никто не просил разместить ядерное оружие [в Финляндии], никто не дает его нам. Но есть множество способов быть вовлеченным в ядерное сдерживание", - сказал президент.

Стубб отметил, что Финляндия после вступления в Североатлантический альянс хочет играть весомую роль в нем, учитывая свою протяженную границу с Россией.