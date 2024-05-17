В Словакии заявили об улучшении состояния Фицо

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшилось после операции. Об этом сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк, передает Bloomberg.

«Я в лучшем настроении, потому что вижу прогресс в состоянии премьера Фицо. Ситуация все еще очень серьезная, но меня обнадеживают улучшения», — заявил министр.

Калиняк добавил, что потребуется еще несколько дней, чтобы окончательно оценить дальнейшее лечение. Медицинская комиссия соберется 20 мая, чтобы обсудить состояние Фицо.

Ранее директор Банскобистрицкой больницы имени Рузвельта Мириам Лапуникова рассказала о том, что словацкий премьер сейчас в сознании и находится в отделении интенсивной терапии. Она подчеркнула, что состояние здоровья Фицо после покушения по-прежнему остается тяжелым. Директор объяснила, что врачи удалили премьеру некротическую ткань.