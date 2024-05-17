Трамп заявил, что союз России и Китая грозит проблемами для США

Укрепление российско-китайских связей является проблемой для Вашингтона. С таким мнением, как пишет Fox News, выступил бывший президент США Дональд Трамп.

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По его словам, современными угрозами для США являются в том числе инфляция и проблемы в области экономики. Однако, как подчеркнул экс-президент, встреча лидеров Китая и России, "возможно, хуже, чем все остальное".

При этом, как передает Fox News, Дональд Трамп подметил, что, пока он сидит в зале суда на Манхэттене, российско-китайские отношения укрепляются, а это, по его словам, представляет опасность для США.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.