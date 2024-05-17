Получивший российское гражданство Илан Шор рассказал о своих целях

Молдавский политик и лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил NEWS.ru о своих планах стать премьер-министром страны. Он объяснил это желанием сделать из Молдавии богатую страну.

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Да, конечно, это моя цель: стать премьер-министром Молдавии и восстановить, построить богатую страну, — сказал Шор.

Политик уточнил, что даже если он возглавит правительство Молдавии, то не откажется от российского гражданства, которое получил недавно.

Естественно, я останусь российским гражданином, — подчеркнул Шор.

Ранее оппозиционный политик в одном из интервью признался, что у него три паспорта: Молдавии, Израиля и России. Он отметил, что гордится историческими связями с каждой из этих стран.

Политолог Алексей Мартынов объяснял, что в Молдавии государственный пост могут занимать люди с несколькими гражданствами. Например, у большинства политиков, депутатов, судей Конституционного суда есть румынские паспорта. В том числе и у президента страны Майи Санду.