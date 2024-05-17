Зеленский обвинил союзников в боязни проигрыша России

Западные страны не оказывают Украине помощь в достаточной степени, потому что не хотят «поражения России» в конфликте. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский в общении с украинскими журналистами. ТАСС

«Они хотели бы, чтобы Украина выиграла так, чтобы Россия не проиграла», — заявил Зеленский. При этом он призвал союзников предоставить все необходимые средства для достижения военного успеха. Lenta.ru

В ходе выступления Зеленский отметил, что союзники не толкают Украину к переговорам с Россией, хотя, по его мнению, «в атмосфере мира это есть». runews24.ru