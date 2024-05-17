МИД Индии уклонился от оценки визита Путина в Китай

Внешнеполитическое ведомство Индии уклонилось от оценки визита президента России Владимира Путина в КНР. Как заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, этот вопрос касается отношений Москвы и Пекина.

"Что до вопроса о визите российского президента, то это касается отношений России и Китая. Очевидно, что у нас нет комментариев", - ответил Джайсвал на вопрос ТАСС в ходе брифинга.

Владимир Путин прибыл в Китай 16 мая с государственным визитом, который продлится до 17 мая. Это его первый зарубежный визит после переизбрания на пост главы государства. В Пекине в первый день визита состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых стороны обсудили весь спектр российско-китайского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам экономики. Лидеры двух стран также приняли совместное заявление.