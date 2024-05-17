На Западе назвали последствие отказа Киева от переговоров

Российские военные могут сломить украинскую оборону и взять Одессу под свой контроль, если Украина не пойдет на мирные переговоры с Россией. Такую мысль высказал бывший советник главы Пентагона и полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я не думаю, что [у российской армии] есть интерес идти на другую сторону Днепра за исключением Одессы. В остальном полагаю, что они продолжат наступать, если Киев не будет предпринимать шагов [в сторону мирного урегулирования конфликта]», — заявил бывший высокопоставленный военный.

Зеленский оценил предложение о перемирии с Россией

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет тайных переговоров с Россией. По его мнению, цель подобных слухов — уменьшение числа участников мирного саммита по Украине в Швейцарии.

14 мая Кулеба также заявил, что Киев и Россия не были близки к решению конфликта на переговорах весной 2022 года в Стамбуле, так как позиции стран были далеки. По его словам, попавшие в сеть проекты мирного соглашения являются отражением хода переговоров, а не договором.