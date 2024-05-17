Евросоюз утвердит решение по российским активам 21 мая

Совет Евросоюза намеревается 21 мая утвердить решение по использованию доходов от замороженных активов России для военной помощи Украине, сообщил РИА Новости европейский источник.

«Решение по российским активам будет принято на заседании Совета ЕС по общим делам», — сказал собеседник агентства.

Ранее парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных активов России для «восстановления Украины».

Как отметили в Международном валютном фонде, любые меры, связанные с конфискацией замороженных российских активов, требуют наличия достаточных правовых обоснований.