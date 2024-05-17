Эстония отказалась от обмена землями с Россией

Эстония застроит участки земли на границе с Россией, которые ранее планировалось обменять, сообщил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс.

По словам Ляэнеметса, решение было принято из-за малой вероятности реализации обмена территориями в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

«Какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», – цитирует ERR слова министра.

Ранее Эстония выделяла для возможного обмена участок протяженностью 4 километра. Теперь же на этой территории будет построена новая объездная дорога вокруг «Саатсеского сапога» – части Псковской области, которая вдается в эстонскую территорию.

Эстония собиралась завершить обустройство границы с Россией в 2026 году, однако потом сроки перенесли на конец 2025 года.