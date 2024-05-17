МИД Китая сделал важное заявление о статусе КНР и России

Россия и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам. Об этом заявил генеральный директор Евразийского департамента МИД Китая Лю Бинь.

© .globallookpress.com

«В будущем две страны будут продолжать придерживаться принципа неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», — отметили в китайском МИД.

Там же заявили, что Россия и Китай продолжат укреплять взаимное политическое доверие.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

Ранее президент России Владимир Путин направился с визитом в Китай. 16 мая глава РФ провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. На следующий день он посетил открытие VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, где выступил с речью.