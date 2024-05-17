Зеленский потребовал от Запада гарантий ядерной безопасности

Украина хочет получить на международном саммите в Швейцарии гарантии энергетической, в том числе ядерной, безопасности от Запада, заявил Владимир Зеленский. Российская газета

«Мы хотим в результате получить коммюнике. Хотим получить энергетическую безопасность, включая ядерную... Хотим получить свободное судоходство... И мы хотим сделать серьезный шаг к обмену пленными», — сказал он. RT на русском

Зеленский не пояснил, каким образом могут работать такие гарантии, если на конференцию не приглашена Россия. ТАСС