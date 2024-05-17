Зеленский оценил идею Макрона ввести иностранные войска на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона ввести войска на территорию страны. Об этом сообщает «РБК Украина».

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«Тренировка в Украине логична — мы об этом уже говорили. Я смотрю на это очень позитивно, скажу честно», — сказал Зеленский.

По его словам, на Украине можно создать хаб по ремонту французской боевой техники, чтобы не отправлять ее обратно во Францию.

Президент также заявил, что подобные инициативы открывают «новую страницу» в военном противостоянии и развивают отношения между государствами.

При этом Зеленский заявил, что западные страны хотят, чтобы Украина «победила так, чтобы Россия не проиграла», потому как боятся непредсказуемых геополитических последствий.

Ранее Зеленский сообщил, что западные страны не подталкивают Украину к перемирию с Россией, хотя ему кажется, что в атмосфере мира эта идея есть.