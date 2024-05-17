Боррель заявил об угрозе Китая для европейской экономики

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что экономика ЕС находится под угрозой из-за дисбаланса в экономике Китая и стремления КНР заполнить мировые рынки своими электромобилями. Об этом сообщает Foreign Policy.

На этой неделе Боррель посетил Кремниевую долину и встретился с технологическими лидерами и калифорнийским чиновниками. Как отмечает Foreign Policy, это доказывает, что ЕС признает растущую важность технологий для геополитики и старается «не остаться в стороне от разговора».

Боррель назвал основными проблемами ЕС отсутствие рынков капитала и непонимание тенденций технологического развития. По его мнению, Евросоюз слишком долго концентрировался на «технологических секторах прошлого» и не заметил появления множества новых вещей - от электромобилей до искусственного интеллекта.

«Теперь мы вдруг обнаруживаем, что другие инвестируют и организуются в этих ключевых секторах будущего гораздо быстрее - это происходит здесь, в Калифорнии, а также в Китае», - подчеркнул он.

По словам Борреля, если США закроют рынок для китайских электромобилей, обложив их 100-процентными пошлинами, эти авто наводнят Европу. Он добавил, что Китай всегда стремился создать раскол внутри ЕС, используя некоторые страны Восточной Европы.

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Однако главной проблемой китайской экономики и угрозой для ЕС Боррель назвал дисбаланс внутри КНР. По его мнению, речь идет о структурном дисбалансе, из-за которого внутренний спрос в Китае слаб по сравнению с производственными мощностями, а излишки приходится «эвакуировать или экспортировать».

Боррель отметил, что Китай уже нанес урон производству ЕС своими солнечными панелями. Теперь то же самое может произойти и в сфере электрокаров.