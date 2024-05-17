Врач сделал заявление о новых операциях Фицо после покушения

Новых медицинских операций у премьер-министра Словакии Роберта Фицо не будет. Об этом заявила главный врач больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица Мириам Лапуникова.

«Премьер-министру Роберту Фицо в четверг не будут делать еще одну операцию, и его не перевезут в Братиславу», — заявила Лапуникова в беседе сословацким телеканалом TV Noviny.

По ее словам, вопрос о транспортировке Фицо из Банска-Бистрицы будет решен 20 мая.

Избранный президент страны Питер Пеллегрини заявил о тяжелом состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо после их встречи. По его словам, Фицо необходима тишина и покой.

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил ранения в грудь и брюшную полость после того, как в него было произведено пять выстрелов. Премьера немедленно прооперировали.

Стрелявшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, известный своей поддержкой оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». После инцидента он был задержан правоохранительными органами.