Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится «между жизнью и смертью». Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит портал Index.hu.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая после выездного заседания правительства. Преступник сделал 5 выстрелов, премьер был ранен в плечо и живот и экстренно госпитализирован. Операция по спасению его жизни длилась пять часов, после нее политик был введен в искусственную кому.

«Премьер-министр в настоящее время находится между жизнью и смертью», — заявил Виктор Орбан.

По словам премьер-министра, Венгрии в преддверии общеевропейских выборов очень не хватает Фицо. Орбан подчеркнул, что поддерживает своего коллегу и Словакию и надеется на лучшее.

Байден отреагировал на покушение на Фицо

По данным правоохранительных органов, покушение на премьер-министра Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он придерживается либеральных взглядов и является сторонником оппозиционных либеральных партий республики.