Санду отказалась встречаться с руководством Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду не проведет ни одной встречи с руководством Приднестровья в период своего мандата, который завершается в 2024 году. Об этом она заявила телеканалу TV8.

"У меня нет мотивов для таких встреч", - сказала президент Молдавии.

После победы на выборах в 2020 году Санду сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя. Глава Молдавии также подчеркнула, что не намерена встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, как это делали ее предшественники.

Со своей стороны Красносельский неоднократно призывал молдавскую сторону к диалогу на всех уровнях. В этот период отношения между двумя берегами Днестра значительно обострились. После решения Украины закрыть границу с Приднестровьем Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения региона для блокирования поставок товаров и давления, дошло до применения экономических и других санкций в отношении друг друга.

Ранее миссия ОБСЕ в Молдавии также признала, что остановка диалога стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подвижки в процессе приднестровского урегулирования невозможны без изменения позиции молдавской стороны.