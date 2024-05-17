Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится "между жизнью и смертью" после покушения. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"Сейчас Роберт Фицо борется за свою жизнь, он находится между жизнью и смертью", - отметил Орбан, отметив, что в Венгрии "молятся" за главу словацкого правительства.

Орбан также назвал произошедшее в Словакии "большой потерей для Венгрии".

"Даже если премьер-министр Словакии поправится, он не сможет работать в течение нескольких месяцев", - заявил венгерский премьер.

По его словам, ближайшие месяцы будут крайне важными для будущего Европы в связи с предстоящими выборами в Европарламент и конфликтом на Украине.

Накануне президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Роберт Фицо чудом избежал гибели, пули прошли в нескольких сантиметрах от жизненно важных органов. По словам Пеллегрини, премьер-министр находится в тяжелом состоянии.

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая в ходе выездного заседания правительства. Стрельба началась сразу после того, как премьер вышел к общественности.

Политик получил ранения в грудь и живот. С места ЧП его увезли на вертолете, сейчас он находится в больнице.

Байден отреагировал на покушение на Фицо

По данным МВД Словакии, задержанный за покушение на главу правительства Юрай Цинтула был не согласен с действиями кабмина, в том числе выступал против остановки поставок оружия Украине, и участвовал в акциях протеста. При этом правоохранители считают, что мужчина действовал в одиночку.

Сам Юрай Цинтула заявил, что хотел навредить политику, но не убивать его. Сейчас ему предъявлены обвинения в попытке покушения на убийство по политическим мотивам, мужчине грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.