Евросоюз не будет признавать Тайвань, хотя и планирует развивать с островом отношения в области экономики и культуры.

С таким утверждением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы не признаем и не собираемся признавать государственность Тайваня. Есть только один Китай. <...> У нас будут экономические и культурные отношения с этой территорией без признания [ее] государственности", - сказал он в интервью американскому журналу Foreign Policy.

Также Боррель заявил о необходимости снизить напряженность в районе Тайваня и призвал мировое сообщество осознать, что нельзя решить ситуацию вокруг острова военным путем.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Тайбэя Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе) заявлял, что Тайвань стремится обеспечить статус-кво в своем регионе и для этого ему необходима поддержка европейских государств. Тайбэй, по его словам, заинтересован в обеспечении мира и стабильности в регионе, во взаимодействии с КНР. Между тем власти полуострова последовательно отстаивают демократические ценности, которые разделяют со странами Европы.

В КНР заявили, что США следует прекратить официальное взаимодействие с властями Тайваня

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.