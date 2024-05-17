Пока вы спали: обращение 13 стран к Израилю и протест Японии России с Китаем

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Президент Бразилии решил не ехать на конференцию по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался участвовать в конференции по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Brasil.

Этот вопрос президент страны обсуждал с главой МИД страны Мауро Виэйрой. После чего ими было принято решение, что поездка Лулы не имеет смысла, поскольку в конференции не будут участвовать обе стороны конфликта. Поэтому бразильскую делегацию на мероприятии будет возглавлять не президент.

Напомним, РФ не входит в число потенциальных участников встречи в Швейцарии.

К Израилю обратились главы МИД 13 стран по поводу операции в Рафахе

Представители министерств иностранных дел 13 государств поставили подписи под письмом для главы МИД Израиля Исраэля Каца с просьбой об отмене операции в Рафахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Письмо подписали главы МИД всех стран Группы семи (кроме США), а также Австралии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции и Южной Кореи.

В письме министры отвергают возможную масштабную военную операцию Израиля в Рафахе и просят сделать все, чтобы улучшить ситуацию с гуманитарным кризисом в секторе Газа.

США и Южная Корея отработают ядерный удар по КНДР

Вооруженные силы Республики Корея и США собираются отработать сценарий применения ядерного оружия против КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Учения Ulchi Freedom Shield, в рамках которых пройдут такие тренировки, состоятся в августе. В процессе отработки страны развернут передовое военное оборудование.

Япония выразила РФ и Китаю протест из-за заявления о сбросе воды с "Фукусима-1"

Япония направила России и Китаю протест из-за заявления этих стран о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает ТАСС.

По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, совместные китайско-российские заявления о сбросе очищенной воды противоречат действительности.

Ранее, в совместном заявлении РФ и Китая, которое было подписано президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, страны выразили озабоченность шагами Японии по сбросу в океан радионуклидной воды с АЭС "Фукусима-1".

В Севастополе отразили массированную атаку БПЛА

ВС РФ смогли отразить массированную атаку на Севастополь, сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатора региона Михаила Развожаева.

Были уничтожены десятки вражеских БПЛА и пять безэкипажных катеров. По данным спасателей, пострадавших в результате атаки нет.