Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил общественности список рекомендованной литературы для прочтения молодым людям, где есть произведения, Достоевского, Гоголя и Толстого. Ссылка на список выложена на странице главы государства в соцсети X (бывшая Twitter).

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"К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям ничто не сравнится с чтением хорошей книги", - подчеркнул он.

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Свой пост в соцсети глава государства сопроводил интернет-ссылкой на список литературы, которую рекомендовано прочитать молодым людям в Мексике. Среди прочего в списке представлены "Тарас Бульба" Гоголя, "Преступление и наказание" Достоевского, а также "Война и мир" Толстого.

Кроме того, в списке можно найти работу Ленина "Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции", а также трактат Нового времени Никколо Макиавелли "Государь". До этого президент РФ Владимир Путин поручил контролировать содержание компьютерных игр.