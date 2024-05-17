В Британии испугались ответа РФ на поставку Киеву Storm Shadow

В парламенте Британии испугались ответа РФ на поставку Киеву Storm Shadow
Британский парламентарий Фабиан Хэмилтон обеспокоился возможным ответом России на поставку Украине дальнобойных британских ракет Storm Shadow. Соответствующий вопрос он направил правительству Британии.
В письме, которое приводит "Лента.ру", Хэмилтон спрашивает, как Лондон оценивает потенциальные последствия своей политики в связи с "угрозой военного ответа со стороны России" после поставок ВСУ ракет дальнего действия.
Парламентарию ответили, что Британия предоставляет Украине вооружение "при том понимании, что оно будет использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом".
В конце апреля стало известно, что Storm Shadow вошли в новый пакет британской военной помощи Украине.
Эти англо-французские ракеты остаются самыми дальнобойными на вооружении ВСУ. Дальность их полета в зависимости от модификации составляет до 200 километров.
Минобороны России не раз сообщало о перехвате Storm Shadow в воздухе при попытке атаковать территорию РФ.