Члены фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») бундестага Германии заявили о провале политики федерального правительства ФРГ по военному разрешению конфликта на Украине. Об этом говорится в их обращении к кабмину страны, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

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«Германия является крупнейшим сторонником поставок оружия Украине в Европе. (…) Общая сумма военной помощи, обещанная на сегодняшний день, составляет около 10 миллиардов евро. Только крупная военная держава США поддержала Украину с более высокой стоимостью военных поставок. С другой стороны, гуманитарная помощь Германии в ликвидации последствий войны составляет всего около трех миллиардов евро», — говорится в их обращении.

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С точки зрения задающих вопрос (членов фракции BSW -- прим. «Ленты.ру»), политика федерального правительства, направленная в первую очередь на военное решение проблемы прекращения войны, провалилась. В настоящее время этот курс также вызывает споры внутри коалиционных партий члены фракции BSW («Союз Сары Вагенкнехт») бундестага Германии текст обращения к правительству

Более того, они подчеркнули, что требование дипломатического решения разделяет также и большинство среди немецкого населения. Как сообщили члены BSW со ссылкой на ряд опросов, немецкие граждане признали, что «дипломатические усилия по прекращению войны зашли недостаточно далеко».

В связи с этим авторы обращения просят правительство разъяснить, какие именно усилия оно приложило для дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в России высказались о сроках мирного решения ситуации на Украине. Так, в марте депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил, что говорить о сроках мирного урегулирования украинского конфликта непросто, поскольку на данный момент нет признаков, указывающих на готовность к этому западных стран.

«В ближайшей перспективе шансов на мирное урегулирование не очень много: Запад продолжает свою деятельность по поддержанию конфликта. Со стороны Украины мы видим непрекращающиеся террористические действия, а от лидеров многих западных стран — воинственную риторику», — подчеркивал парламентарий.