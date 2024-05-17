Япония выразила РФ и Китаю протест из-за "Фукусима-1"

Япония по дипломатическим каналам направила России и Китаю протест в связи с заявлением лидеров двух стран о ситуации вокруг сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Утверждения, сделанные в совместном китайско-российском заявлении о сбросе очищенной воды, противоречат действительности - это вызывает глубочайшие сожаления. Сразу послу публикации совместного заявления по дипломатическим каналам обеим сторонам был выражен протест", - отметил он.

Хаяси подчеркнул, что еще в 2023 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало, что план Японии по сбросу воды соответствует международным стандартам. Генсек правительства пообещал, что Япония и впредь продолжит с максимальной прозрачностью разъяснять, в том числе России и Китаю, позицию страны по сбросу воды, а также предоставлять данные мониторинга этого процесса.

В совместном заявлении об углублении партнерства, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, Россия и Китай выразили озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с АЭС "Фукусима-1". Стороны призвали Японию "ответственно подойти к безопасной утилизации" отходов, а также уважать "требования заинтересованных стран по проведению независимого мониторинга".

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС "Фукусима-1", что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе очищенной воды в океан. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1,5 тыс. беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.