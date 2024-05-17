Таможня Финляндии продала велосипеды беженцев на аукционе

Таможня Финляндии на аукционе продала большую часть велосипедов, которые оставили прибывшие в страну осенью 2023 года просители убежища. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

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Уточняется, что беженцы пересекли границу со стороны России. Всего на торги выставили 100 велосипедов, большинство из них российского производства. Отмечается, что часть транспортных средств была в хорошем состоянии, некоторые — явно поддержанные. Первый велосипед был продан за 70 евро, один — за 120 евро. Кроме того, к выставленным на аукционе лотам был добавлен налог на добавленную стоимость в размере 24 процентов. Выручку от аукциона передали государству.

Ранее стало известно, что Финляндия предоставила убежище лишь шестерым беженцам, прибывшим через границу с Россией с августа 2023 года. Отказ получили девяносто шесть человек. Пятьдесят решений были обжалованы в административном суде.