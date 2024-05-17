ООН вводит ограничения в штаб-квартире на фоне финансовых трудностей

Организация Объединенных Наций на фоне финансовых трудностей вводит ряд ограничений в штаб-квартире для сокращения расходов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, среди мер экономии числятся запрет операторам и переводчикам работать сверхурочно, ограничение времени работы въездных ворот в штаб-квартиру ООН на Манхэттене, сокращение времени кондиционирования воздуха, а также мораторий на прием на работу новых сотрудников.

Агентство отмечает, что ООН уже давно испытывает финансовые трудности, потому что крупнейшие спонсоры, включая США, часто задерживают свои платежи. Трудности также усугубились пандемией COVID-19 и решением администрации экс-президента США Дональда Трампа сократить финансирование гуманитарной деятельности и усилий по развитию.

Bloomberg сообщает, что число ключевых заседаний Совета Безопасности, посвященных ситуации в Газе и конфликту на Украине, также было сокращено из-за финансовых трудностей. Проведение одного заседания СБ ООН обходится примерно в $15 тыс.