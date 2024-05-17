Вучич ответил на давление Запада словами маршала Жукова

Президент Сербии Александр Вучич процитировал слова маршала Советского Союза Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма, его слова приводит агентство RTS. Таким образом политик высказался о проекте резолюции о «геноциде в Сребренице», который будет рассматриваться в Генеральной ассамблее ООН 23 мая. Сербский лидер пообещал сделать все возможное для сохранения чести страны.

Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны, — сказал Вучич.

По его мнению, данная резолюция имеет три цели, первая из которых заключается в упразднении Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Кроме того, проект призван провести ревизию вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992–1995 года, а также позволить подать иск против Сербии за возмещение военного ущерба.

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Ранее Вучич обратился к мировому сообществу с призывом прислушаться к инициативам Китая, направленным на прекращение конфликтов. Он обратил внимание, что люди по всему миру «возлагают большие надежды» на инициативы председателя КНР Си Цзиньпина.