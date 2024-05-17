Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не участвовать в конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

По его данным, на этой неделе Лула да Силва обсудил полученное приглашение с главой МИД страны Мауро Виэйрой, и они решили, что бразильскую делегацию на конференции будет возглавлять не президент. Пока неизвестно, кто будет представлять крупнейшую южноамериканскую страну на встрече.

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Как сообщает CNN Brasil, бразильские власти решили, что в участии президента нет смысла, так как на конференции не будут присутствовать обе стороны конфликта.

Швейцарский МИД ранее сообщил, что Берн пригласил на эту конференцию более 160 делегаций, в том числе из государств Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению властей страны, Россия на данный момент не входит в число приглашенных на эту встречу. МИД РФ заявил, что Россия не собирается участвовать не только в конференции по Украине в Швейцарии, но и в любых мероприятиях по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы МИД Сергея Лаврова, проведение конференции - "путь в никуда", и Москва не видит желания Запада вести дело по-честному.