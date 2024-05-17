Сестра Ким Чен Ына прокомментировала сообщения об оружейных сделках с РФ

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон прокомментировала сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией. Об этом Кореи (ЦТАК).

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Подобные сообщения она назвала абсурдными и полными выдумок. По ее словам, дезинформацию об экспорте оружия в Россию распространяют «враждебные силы» с целью ввести в заблуждение общественность.

«Враждебные силы вводят общественность в заблуждение вздорами о том, что системы вооружений нашего производства предназначены "для экспорта в Россию"», — сказала она.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что у Пхеньяна «нет желания экспортировать и предавать общественности» военно-технический потенциал страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления о военно-техническом сотрудничестве России с КНДР не имеют под собой оснований.