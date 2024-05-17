Сербия прокомментировала возможность посредничества между Россией и Украиной

Президент Сербии прокомментировал возможность стать посредником в переговорах России и Украины. Он Белграда от введения санкций в отношении Москвы.

© Marko Djurica / Reuters

«Чего бы не попросили наши украинские и российские друзья, мы всегда если можем чем-то помочь, то поможем. Но мы малы для этого», — признался Вучич. По его мнению, роль посредника в переговорах между Киевом и Москвой следует занять председателю Китая Си Цзиньпину или президенту США Джо Байдену.

«27 февраля 2022 года мы выступили с официальной позицией Совета национальной безопасности республики Сербия. Мы сообщили, что осуждаем вторжение российских сил на Украину, (...) но Сербия из-за своих традиционных отношений и всего, через что сама прошла, не желает вводить санкции (против России — прим. «Ленты.ру»)», — добавил сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что страны региона Западных Балкан смогут претендовать на вступление в Европейский союз (ЕС) только после Украины. По его словам, государствам региона «придется ждать еще не менее шести лет», чтобы стать членами Евросоюза.