Больше половины поляков хочет депортации украинцев призывного возраста

Более половины жителей Польши хотят выслать украинцев призывного возраста на родину. Об этом свидетельствуют данные опроса лаборатории IBRiS среди населения Польши.

За отправку мужчин-беженцев призывного возраста выступили 50,7% опрашиваемых, против - 39%, еще 10,3% затруднились ответить на вопрос. Всего в опросе участвовали 1071 человек, передает газета Rzeczpospolita.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что не удивлен фактом того, находящие на фронте украинцы обижены на своих соотечественников, которых «разбросало по миру». Он выразил мнение, что многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине.