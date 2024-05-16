Президент Словакии рассказал о реакции Фицо на покушение

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал о реакции премьер-министра страны Роберта Фицо на покушение на свою жизнь. Об этом сообщает ta3.

По его словам, Фицо помнит детали покушения, а сразу после ранения находился в сознании. Кроме того, премьер запомнил, как врачи оказывали ему помощь по дороге в больницу.

«Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», — рассказал Пеллегрини.

Напомним, что сразу после выездного заседания правительства Словакии, которое состоялось 15 мая в городе Гандлова, премьер-министр Роберт Фицо вышел на улицу к собравшимся горожанам, после чего по нему открыли огонь. В результате политик получил несколько огнестрельных ранений. Полиция задержала предполагаемого преступника — им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Во время покушения на Фицо избранный президент Словакии Петер Пеллегрини находился в зарубежной поездке, но после новостей о ситуации с премьер-министром прервал свой визит и вернулся в страну.