Китайская газета Asia Times пишет, что Россия «унизила Запад» в конфликте на Украине.

По мнению авторов издания, Россия показала превосходство перед странами Запада в вопросах военного производства. Как отметили в газете, у Украины не хватило живой силы для отражения российского наступления, а страны НАТО не смогли поставить нужное количество снарядов.

«Запад столкнулся с возрожденной российской армией, проявившей изобретательность в адаптации к условиям боевых действий, и, что самое страшное, с унижением сократившейся оборонной промышленной базы, которая не может производить достаточно оружия, чтобы соответствовать российским объемам производства», — сообщает Asia Times.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва уважает позицию Китая по конфликту на Украине.