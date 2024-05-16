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Asia Times: «Россия унизила Запад в украинском конфликте»

Китайская газета Asia Times пишет, что Россия «унизила Запад» в конфликте на Украине.

В Китае заявили об унижении Запада Россией в украинском конфликте
© РИА Новости

По мнению авторов издания, Россия показала превосходство перед странами Запада в вопросах военного производства. Как отметили в газете, у Украины не хватило живой силы для отражения российского наступления, а страны НАТО не смогли поставить нужное количество снарядов.

«Запад столкнулся с возрожденной российской армией, проявившей изобретательность в адаптации к условиям боевых действий, и, что самое страшное, с унижением сократившейся оборонной промышленной базы, которая не может производить достаточно оружия, чтобы соответствовать российским объемам производства», — сообщает Asia Times.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва уважает позицию Китая по конфликту на Украине.

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