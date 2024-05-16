Госдеп подтвердил, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России
Американские власти не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, передает ТАСС.
Представитель СМИ спросил его, как изменилось отношение Белого дома к ударам ВСУ после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Украина сама должна решать, как вести боевые действия.
"Наша политика не изменилась, и госсекретарь ясно дал понять это", - ответил дипломат.
Он обратил внимание, что Вашингтон не поощряет удары по территории РФ, но Украина в конечном итоге сама принимает решения о своих военных ударах и операциях.
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