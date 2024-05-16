Киев отложил проведение президентских выборов из-за страха, что украинцы проголосуют за отставку режима Владимира Зеленского и начало мирных переговоров с Россией. Такое мнение у себя в статье Federalist высказал колумнист Джон Дэниэль Дэвидсон.

Он напомнил, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что выборы на Украине состоятся, когда граждане страны согласятся, что условия это позволяют. Дэвидсон считает, что по факту это означает, что президентские выборы не будут проводиться в государстве, пока РФ контролирует «какие-либо его территории».

Также колумнист указал, что уже никто не верит в то, что одна из самых коррумпированных стран, которой являлась Украина до начала конфликта, теперь стала «бастионом демократии». Кроме того на выборах в стране в 2004 году и 2020 году можно было наблюдать географический и политический раскол в голосах, поскольку восточные района выбирали пророссийских кандидатов, а западные, ориентированных на Европу. В таком разбросе Киев постоянно обвинял Москву, говоря ее о вмешательстве в выборы. При этом после конфликта «многие избиратели в восточных областях были выведены из уравнения», но власти Украины все еще не хотят проводить выборы.

«Рискуя показаться сторонником теории заговора, позвольте мне предположить, что, возможно, настойчивое требование о том, чтобы "все украинцы" могли голосовать, является циничной уловкой, направленной на то, чтобы не допустить проведения выборов в ближайшем будущем. Может быть, Зеленский знает, что украинцы, если бы у них была такая возможность, проголосовали бы за отставку его режима и продолжили бы мирные переговоры с Москвой, которые западные спонсоры Зеленского не позволят», — отметил Дэвидсон.

Напомним, что президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить.