Госдеп назвал положение ВСУ «невероятно отчаянным»

Соединенные Штаты полагают, что украинские войска попали в «невероятно отчаянное положение», заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Об этом пишет РИА «Новости».

В Вашингтоне верят в то, что военная помощь, отправленная из западных стран, сможет привести к изменениям на поле боя, отметил чиновник. В США понимают, что ВСУ находятся в сложном положении, добавил он.

«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная», — подчеркнул Патель.

Вместе с тем, военнослужащие пяти бригад ВСУ пожаловались на то, что им пока не поступили боеприпасы ни в рамках «чешской инициативы», ни из недавнего пакета американской военной помощи, сообщает Le Monde.

В НАТО признали сложную ситуацию для ВСУ

Ранее адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, рассказал, что тяжелая ситуация на фронте сложилась в силу того, что боеприпасы и амуниция не поступили на Украину своевременно.